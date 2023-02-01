Алексей Данилов, занимающий должность секретаря СНБО, заявил, что следующие три месяца будут решающими в ходе специальной военной операции. Об этом пишет Pravda.Ru.

Данилов рассказал, что Украина прошла через тяжелый период, но впереди еще более тяжелые боевые действия. И они пройдут уже совсем скоро, на протяжении ближайших двух-трех месяцев. Он отметил, что эти месяцы станут определяющими.

Со слов чиновника, в ближайшие дни российские ВС пойдут в атаку сразу в трех направлениях – с юга, востока и севера. То же самое было и при начале спецоперации. Для этого командование ВС России серьезно увеличит число военнослужащих в этих направлениях.

Также Данилов не исключает, что Россия пойдет на какие-то серьезные шаги в годовщину начала СВО. Поэтому ВСУ готовы к любым вариантам развития событий.