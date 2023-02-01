ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Данилов, занимающий должность секретаря СНБО, заявил, что следующие три месяца будут решающими в ходе специальной военной операции. Об этом пишет Pravda.Ru.

Данилов рассказал, что Украина прошла через тяжелый период, но впереди еще более тяжелые боевые действия. И они пройдут уже совсем скоро, на протяжении ближайших двух-трех месяцев. Он отметил, что эти месяцы станут определяющими.

Со слов чиновника, в ближайшие дни российские ВС пойдут в атаку сразу в трех направлениях – с юга, востока и севера. То же самое было и при начале спецоперации. Для этого командование ВС России серьезно увеличит число военнослужащих в этих направлениях.

Также Данилов не исключает, что Россия пойдет на какие-то серьезные шаги в годовщину начала СВО. Поэтому ВСУ готовы к любым вариантам развития событий.

Вам может понравиться

Япония недовольна позицией России по рыбному промыслу у Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что меры, принятые Российской Федерацией относительно рыбного промысла в районе четырех Курильских островов, являются неприемлемыми. В ходе проведенной пресс-конференции Мацуно отметил, что Министерство

Депутат Гурулев: отправкой танков Abrams на Украину США хотят «прикрыть» что-то более важное

Как сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на депутата Государственной думы Андрея Гурулева, администрация Белого дома может в действительности блефовать с отправкой своих танков Abrams для ВСУ. Это даст возможность США

Эксперт Бужинский уверен, что американцы будут тянуть время с поставками Abrams

Бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский уверен, что США не радуют высокие риски утратить свои боевые танки во время сражений на Украине. Именно поэтому, по его мнению,