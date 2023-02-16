Первый раз за всю практику на Тихоокеанском флоте провели в воздухе дозаправку российских противолодочных самолетов Ту-142МЗ в ночное время суток.

Самолеты Ту-142МЗ на Камчатке в качестве тренировки были дозаправлены топливом прямо в воздухе во время движения. Для этого был применен дозаправщик Ил-78М, принадлежащий российским ВКС.

Экипажи совершали учебные полеты как днем, так и ночью. При этом дозаправку самолетов топливом в ночное время суток на Тихоокеанском флоте осуществили в первый раз.

По данным источника, противолодочные самолеты Ту-142МЗ больше 20 раз стыковались с судном-заправщиком.

Такого рода полеты являются наиболее сложными в летной подготовке. Они проводятся на большой высоте, которая составляет около пяти тысяч метров. Самолеты при этом двигаются на скорости около 500-600 км в час.