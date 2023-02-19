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В Телеграм-канале WarGonzo появилась информация со ссылкой на осведомленные источники о том, что подразделения вооруженных сил Российской Федерации ликвидировали группу десанта украинской армии на левом берегу реки Днепр, которая прибыла из населенного пункта Дудчаны.

Сообщается, что 18 февраля группа украинских военнослужащих в составе 20 человек попыталась высадиться на левом берегу реки Днепр и провести разведку боем. В результате точной работы российской артиллерии в плотном взаимодействии с российскими бойцами пехоты группа украинских десантников была ликвидирована.

Подразделения российской пехоты вели стрелковый бой с группой украинского десанта на протяжении получаса. Как следует из сообщения Телеграм-канала, несмотря на скорую потерю населенного пункта Бахмут (ранее Артемовск) вооруженные силы Украины пытаются контратаковать на южном направлении, которое командование ВСУ считает более перспективным для себя.

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