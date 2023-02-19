Пресс-служба российского бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео его встречи с представителем НМ ДНР Эдуардом Басуриным, которая прошла на фоне слухов о зачистке командиров Народной Милиции.

Напомним, что многие Телеграм-каналы, в том числе и некоторых российских военкоров, опубликовали информацию о том, что в рядах командного состава Народной Милиции начались кадровые чистки из-за отсутствия необходимого военного образования и других должностных несоответствий.

Во время беседы Пригожин заявил, что увольнение командиров, долгие годы ведущих за собой своих солдат в условиях боевых действий, может привести к неуважительному отношению военнослужащих к новым военачальникам. Басурин подтвердил, что рядовым бойцам не нравится тенденция, когда вместо боевых командиров на руководящие должности назначают штабных военачальников. По его словам, бойцы Народной Милиции называют таких военачальников – «гражданскими».