В немецком Потсдаме неустановленными личностями был установлен флаг Российской Федерации на башне бывшего здания земельного парламента Брандебурга. Данную информацию опубликовало агентство DPA.

Сообщается, что также на одной из стен здания была нанесена символика в виде латинской литеры Z. Представители правоохранительных органов Германии начали расследование данного инцидента с формулировкой по подозрению в нарушении неприкосновенности жилища и нанесении материального вреда.

При этом правоохранительные органы вынесли распоряжение, которое обязывает собственника данного здания стереть появившуюся на нем надпись. Напомним, что еще в марте прошлого года местные власти в нескольких федеральных землях ФРГ издали распоряжение о запрете использования логотипов, на которых изображена латинская буква Z. Свои действия власти объяснили тем, что данный символ выражает поддержку действий вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины.