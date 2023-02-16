Обозреватель издания Military Watch Magazine в своем материале написал, что количество российских танков Т-72, которые будут задействованы в специальной военной операции, предопределит ее успех.

Аналитик издания отмечает, что на сегодняшний день именно танк Т-72 является основной боевой машиной российских вооруженных сил. Также он является самым популярным танком советской разработки в мире. В материале отмечается, что именно этот танк в различных модификациях был замечен в большинстве российских подразделений, принимающих участие в СВО.

Сообщается, что небольшое количество данных моделей также находилось на вооружении ВСУ до начала боевых действий. При этом несколько сотен танков Т-72 были переданы Украине после начала конфликта Польшей, Словакией и другими государствами Восточной Европы.

В материале отмечается, что несмотря на тот факт, что данный танк поступил на вооружение еще в 1973 году, на сегодняшний день ВС РФ используют его модернизированные варианты под индексами Т-72Б3 и Т-72Б3М, которые отличаются значительно улучшенными характеристиками. При этом, как отмечает обозреватель издания, страны-члены НАТО также используют танки «Леопард 2» и М1 «Абрамс», поступившие на вооружение в далеких 1979-80 годах.