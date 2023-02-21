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Российские бойцы успешно продвигаются вперед на территории ЛНР. Сообщается, что в ходе движения одного из формирований был уничтожен украинский опорный пункт. Для нанесения сокрушающего удара военные армии РФ применили крупнокалиберное оружие «Мста-Б», пишет РИА Новости.

Командир российского подразделения, который работает под позывным Урал, рассказал, что при продвижении вперед десантники РФ обнаружили опорник ВСУ. После этого они передали координаты объекта, по которым был нанесен точный удар. Со слов военного, именно такое взаимодействие между десантниками, пехотой и артиллерией позволяет успешно идти вперед и занимать новые позиции.

Артиллерист с позывным Гиви, в свою очередь, рассказал, что ему передают уже готовые координаты, которые он применяет для дальнейшей отработки по цели. С его слов, на нанесение удара по каждой цели тратится два или три снаряда.

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