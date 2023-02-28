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Подразделения морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ смогли продвинуться вперед на несколько километров на территории дачного поселка, расположенного в пригороде Угледара.

Старший стрелок бригады морской пехоты с позывным «Пожар» рассказал, что линия фронта, проходящая через дачный поселок в пригороде Угледара, сильно изрезана. По его словам, в данном районе сложилась очень непростая ситуация, когда первый дом на улице может быт занят российскими силам, второй находиться под контролем ВСУ, а следующий – опять под контролем ВС РФ. Поэтому на данном участке фронта, по словам морпеха, необходимо быть предельно внимательным.

Еще один морпех с позывным «Филин» рассказал, что российская морская пехота продвигается вперед при поддержке танков, артиллерии и авиации под постоянным огнем противника. При этом за сутки получается продвигаться вперед в глубину до двух километров. По его словам, каждый морпех на данном направлении является героем.

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