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Министерство обороны России опубликовало видеокадры, на которых можно увидеть, как вооруженными силами России осуществлялся пуск четырех крылатых ракет «Калибр» с целью нанесения удара по предприятиям ВСУ, обеспечивающим топливом и боеприпасами военную технику.

На видео, опубликованном оборонным ведомством, можно увидеть осуществление пуска ракет «Калибр» морского базирования. Видеоряд подкреплен озвучиванием сводки МО за минувшие сутки генерал-лейтенантом Игорем Конашенковым. Сообщается, что сосредоточенным ударом ВС России удалось нарушить снабжение группировок ВСУ. Также были повреждены предприятия, обеспечивающие украинскую армию ракетным топливом и взрывчатыми веществами.

Массированные ракетные обстрелы украинских промышленных объектов в основном осуществляются дальнобойными крылатыми ракетами. Их главное преимущество – высокоточность, поэтому они всегда поражают заданные цели, такие как военные и энергетические объекты а также промышленную инфраструктуру Украины.

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