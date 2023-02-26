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Офицер-связист, находящийся в зоне СВО, рассказал журналисту издания «Московский комсомолец», что противнику очень выгодно заполучить в плен связиста.

Подполковник Виталий Дроздов организовывает и обеспечивает связь в зоне боевых действий еще с самого начала спецоперации. Связь на фронте необходима как для выполнения боевых задач, так и для решения нужд военнослужащих.

По словам Дроздова, от связистов зависит боеспособность дивизий. Именно поэтому данная работа является невероятно важной. Необходимо обеспечить каждую часть и подразделение таким образом, чтобы не было скопления силы и техники.

Дроздов отметил, что одной из самых желанных целей врага является захват связиста в плен. А все потому, что он обладает важной информацией и имеет связь с командованием. Поэтому из такого военнопленного можно «выбить» очень важную информацию. Исходя из этого, для противника более ценен живой связист, которого можно взять в плен, нежели мертвый.

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