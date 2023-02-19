Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Во время боевых действий общие потери украинской армии за последние сутки составили не менее 600 военнослужащих.

На Купянском направлении потери ВСУ составили около 70 солдат убитыми и ранеными 2 боевые бронированные машины, легковой автомобиль и реактивная система залпового огня «Град».

На Донецком направлении потери ВСУ составили около 250 солдат убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины, 6 легковых автомобилей, буксируемая гаубица Д-20, гаубица Д-30 и САУ Krab польского производства.

В районе населенного пункта Угледар потери ВСУ составили около 70 солдат убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, 2 бронированные машины, две буксируемые гаубицы вместе с боекомплектом и два склада с ГСМ и боеприпасами.

На Херсонском направлении украинская армия потеряла примерно 15 человек личного состава, 5 легковых автомобилей, 3 САУ «Акация», «Гвоздика» и «Мста-Б». Также сообщается об уничтожении на территории области 4-х складов с боеприпасами ВСУ.