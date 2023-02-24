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Министерство обороны России заявило, что готово к адекватной реакции на любые действия украинцев, которые могут произойти на границе с Приднестровьем. Сообщение с таким содержанием опубликовано в официальном ТГ-канале военного ведомства.

В публикации говорится, что Минобороны внимательно следит за ситуацией. Ранее размещалась информация о том, что ВСУ готовят провокацию.

Украина должна была сымитировать наступление российских вооруженных сил на территорию Приднестровья. Киев запланировал задействовать в этой схеме боевиков полка «Азов» (запрещенная в России организация).

Сообщается, что 21 февраля молдавский премьер-министр потребовал у России вывести свои войска с Приднестровья.

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