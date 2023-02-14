Министерство обороны РФ подтвердило информацию о том, что ВС РФ были уничтожены средства радиоэлектронной борьбы ВСУ под Купянском в районе населенного пункта Моначиновка. Чем именно отработали российские бойцы по украинской РЭБ не сообщается.

Предположительно удар был нанесен артиллерийским снарядом, хотя есть вероятность того, что огонь велся из реактивной системы залпового огня, так как линия фронта там размещена поблизости. О том, что было применено высокоточное оружие не сообщается, но вполне вероятно, что ВС России могли применить ОТРК «Инскандер». В общем, вариантов, чем был поражен пункт управления РЭБ, много, а в Минобороны не акцентировали на этом внимания.

Стоит также отметить, что ВВС Украины утратили очередной вертолет Ми-8 после того, как по нему была осуществлена атака подразделениями ВКС России. Украинский вертолет был сбит российским истребителем над Черевковкой, которая является пригородом Славянска в Донецкой Народной Республике.