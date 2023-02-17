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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время своего интервью немецкой медиагруппе Funke заявил о том, что пока Украина не смогла достигнуть договоренностей о поставках истребителей ни с одной из стран.

Кулеба подтвердил, что на сегодняшний день ни одна страна в мире не взяла на себя обязательства по предоставлению вооруженным силам Украины своих истребителей. Также министр иностранных дел Украины добавил, что больше всего украинская армия заинтересована в боевых воздушных машинах из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Германии и Франции, так как данные государства имеют самые большие производственные мощности и авиапарк.

Напомним, что 14 февраля глава оборонного ведомства Украины Алексей Резников прибыл на встречу стран-участниц Североатлантического альянса с нагрудным платком зеленого цвета, на котором было изображен чертеж истребителя советской разработки Су-27. При этом он заявил журналистам, что Киев ожидает получить боевые самолеты с неба.

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