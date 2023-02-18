Росица Велкова, занимающая пост министра финансов в Болгарии, заявила, что правительство страны не сможет выполнить необходимые требования Европейского союза для вхождения в еврозону к 1-му января 2024 года.

По ее словам, требования ЕС необходимые для перехода на евровалюту не могут быть выполнены властями Болгарии минимум до 2025 года. Одним из ключевых требований ЕС является достижение необходимого показателя инфляции, которая за период 2022 года стала рекордной. Также парламент страны не успел принять необходимое законодательство. Поэтому Велкова назвала новую ориентировочную дату введения евро – 1 января 2025 года.

По словам министра финансов, решение о переносе сроков введения на территории страны европейской валюты может негативно отразиться на кредитном рейтинге Болгарии. Напомним, что еще в начале февраля 2023 года парламент Болгарии, Народное собрание, был распущен президентом Руменом Радевым, который также назначил техническое правительство.