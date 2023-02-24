Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию республик Донбасса в ходе специальной военной операции. Только за последние сутки на фронте в районе Авдеевки и еще шести населенных пунктов было уничтожено семь крупных складов ВСУ с боеприпасами. Об этом рассказал эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, ситуация с обеспечением боеприпасами в рядах украинской армии приближается к критической фазе. На фоне недостаточных поставок боеприпасов со стороны Запада уничтожение полевых складов ВСУ российскими силами в значительной степени снижает эффективность работы украинской артиллерии. Как сообщают военные эксперты, на каждые 100-120 выстрелов российских артиллеристов, украинская сторона отвечает только 10-14.

Также эксперт рассказал и о другой проблеме ВСУ – отсутствие нормального снабжения военнослужащих продовольствием и низкий уровень полевой медицины. На фоне большого количества артиллерийских обстрелов со стороны российских сил и плохого снабжения настроения в рядах украинских подразделений на передовой упаднические.