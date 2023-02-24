ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают освобождать территорию республик Донбасса в ходе специальной военной операции. Только за последние сутки на фронте в районе Авдеевки и еще шести населенных пунктов было уничтожено семь крупных складов ВСУ с боеприпасами. Об этом рассказал эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов.

По его словам, ситуация с обеспечением боеприпасами в рядах украинской армии приближается к критической фазе. На фоне недостаточных поставок боеприпасов со стороны Запада уничтожение полевых складов ВСУ российскими силами в значительной степени снижает эффективность работы украинской артиллерии. Как сообщают военные эксперты, на каждые 100-120 выстрелов российских артиллеристов, украинская сторона отвечает только 10-14.

Также эксперт рассказал и о другой проблеме ВСУ – отсутствие нормального снабжения военнослужащих продовольствием и низкий уровень полевой медицины. На фоне большого количества артиллерийских обстрелов со стороны российских сил и плохого снабжения настроения в рядах украинских подразделений на передовой упаднические.

Вам может понравиться

Россия не станет терпеть оскорбления в адрес президента на заседаниях ОБСЕ

ОБСЕ стало превращаться в площадку, где обезумившая Европа получила «право голоса». Издание «Инфосми» опубликовало информацию, согласно которой на заседаниях ОБСЕ регулярно звучат русофобские высказывания европейцев. Депутат ГД РФ Петр Толстой,

Генерал ВС Польши Самол: командование российской армии допустило грубые ошибки в ходе СВО

В годовщину проведения специальной военной операции западные военные аналитики подводят итоги противостояния вооруженных сил Украины с российской армией и оценивают возможные варианты развития ситуации на фронте в будущем. Мнение западных

ВКС России нанесли ракетный удар по объектам ВСУ в Харькове

Воздушно-космические силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по объектам украинской армии, расположенным на территории Харькова и населенных пунктов Харьковской области. Как сообщают средства массовой информации Украины, на территории Харькова