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Зам главы Совбеза России Дмитрий Медведев высказался относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от проведения мирных переговоров с Путиным. В своем Телеграм-канале Медведев написал: «Верховный украинский клоун снова брякнул, что он не будет вести переговоры с президентом России».

Он отметил, что украинский президент ничего не решает, а является марионеткой в руках Запада. Поэтому вести переговоры ему и не придется. Зеленский подпишет то, что будет угодно его хозяевам.

Медведев также подчеркнул, что вряд ли ценность подписанной Зеленским бумаги будет высокой, если вспомнить о Минских соглашениях. Для сравнения он упомянул роман Виктора Пелевина «Empire «V», в котором объясняется на кого работают подобного рода «клоуны».

Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал доклад главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что подобная глупость и некомпетентность неизлечимы.

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