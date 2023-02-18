Победа Российской Федерации в специальной военной операции на Украине намного ближе, нежели начало третьей мировой. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Телеграм-канале.

Политик прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что усиление конфликта на Украине нельзя сопоставлять с угрозой для всего мира, если победу одержит Российская Федерация. Медведев отметил, что в Североатлантическом альянсе очень боятся Россию. Он подчеркнул, что «риск начала третьей мировой существенно меньше риска победы нашей страны».

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что мир на Украине наступит только в том случае, если не будут прекращены поставки вооружения для ВСУ. Напомним, что президент Польши Анджей Дуда заявил о том, что Варшава может предоставить Киеву истребители МиГ-29. Польский лидер отметил, что для осуществления поставок этих военных самолетов им не требуется одобрение НАТО.