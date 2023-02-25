Главной целью коллективного Запада является ослабление России «чужими руками». Поэтому западное руководство готово тратить колоссальные средства для достижения своих целей. А то, что в результате конфликта страдает простой украинский народ, «плевать они хотели с высокой колокольни». Такое заявление было сделано заместителем руководителя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым в его материале для издания «Национальная оборона».

Медведев подчеркнул, что Украина получила такое количество вооружения и техники, что министерства обороны некоторых европейских стран серьезно обеспокоились своими «опустевшими складами». Он подчеркнул, что теперь они испытывают нехватку техники для проведения учений и стрельб. «Да и американские военные не в восторге».

Зам руководителя Совбеза напомнил о выводах, сделанных аналитиками Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Согласно их данным, после передачи Киеву большого количества вооружения и военной техники, Пентагон исчерпал собственные запасы по ряду позиций.