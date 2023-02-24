Вооруженные силы Украины, которые вступали в конфликт ровно год назад, практически полностью уничтожены. В настоящий момент российским ВС противостоит совершенно новая армия, созданная Североатлантическим альянсом, заявил военный эксперт Анатолий Матвейчук.

Он напомнил, что согласно разным статистическим данным, Киев уже потерял до 300 тысяч человек. Это как раз численность армии на момент начала специальной военной операции. Кроме того, за прошедшее время уничтожено больше 3500 танков, полностью ликвидированы украинская авиация и флот.

Сейчас против РФ на территории Украины воюет созданная НАТО армия, которая оснащается западным вооружением и обучается на территории стран Североатлантического альянса. Однако стратегическая инициатива находится у России.