Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов прокомментировал слухи о передаче России 20% украинских территорий в обмен на подписание мирного соглашения. Он отметил, что это является информационным вбросом.

Отметим, что соответствующая информация появилась в швейцарском издании Neue Zürcher Zeitung, в котором была опубликована статья о якобы состоявшихся переговорах главы ЦРУ Роберта Бернса с российским руководством. Мартынов отметил, что единственная правдивая информация в данном материале – это фамилия и занимаемая должность представителя американской разведки.

Ранее швейцарское издание написало, что глава спецслужбы США якобы в январе совершил визит в Москву. По информации авторов материала, и Россия, и Украина отказались от предложения США заключить мирное соглашение в обмен на передачу 20% украинских земель РФ. В издании сообщается, что таким способом американский лидер Джо Байден хотел завершить украинский конфликт во избежание дальнейшей эскалации.