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Как сообщил бывший пресс-секретарь и подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, военнослужащие 16-й бригады территориальной обороны ВСУ из Полтавы отказались исполнять приказ своего командования по отправке на передовые позиции в Артемовск (украинское название Бахмут).

Об этом Марочко написал в своем Telegram-канале. В дополнение к своему сообщению он выложил видеоролик, на котором украинские бойцы объяснили, почему они отказываются выполнять приказ своего командования.

Украинские военнослужащие жалуются на тот факт, что их хотят отправить на передовую без надлежащей подготовки. По их словам, их никто не обучал военному делу, поэтому они не готовы выполнять боевые задачи. Также они утверждают, что им нечем сражаться, поэтому их подразделение является небоеспособным.

При этом, как сообщили солдаты 16-й бригады ТрО ВСУ, после получения приказа отправиться на передовые позиции, их командиры взводов и рот сразу же ушли «на больничный».

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