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Офицер Народной Милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что российской армии осталось продвинуться вперед на 10 км, чтобы замкнуть плотное кольцо вокруг населенного пункта Артемовск (украинское названием Бахмут).

По словам подполковника в отставке, все дороги, ведущие из Артемовска, уже находятся под полным огневым контролем артиллерии вооруженных сил Российской Федерации. По этой причине, как считает Марочко, украинские военнослужащие уже не смогут организованно покинуть Артемовск.

Полковник НМ ЛНР Виталий Киселев также сообщил, что Артемовск уже окружен с трех сторон российской армией. По его словам, российские артиллеристы взяли под огневой контроль автомобильную дорогу Часов Яр-Артемовск, а в некоторых местах к трассе вплотную подошли российские подразделения. Поэтому российская армия в настоящий момент занимается планомерным выдавливанием украинских подразделений из города.

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