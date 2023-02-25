Украинские боевики в очередной раз осуществили попытку нанесения удара по Сватово. Но российскими системами противовоздушной обороны атаки противника были отражены. Об этом заявил подполковник Народной Милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он отметил, что слаженные действия российских защитников отразили атаку противника по населенному пункту Сватово. Однако сообщается, что из-за падения украинской ракеты в Сватово получил повреждение жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет. Марочко отметил, что специалистами проводится экспертиза украинского снаряда, устанавливается его тип и класс.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил о сложной ситуации в направлении Сватово-Кременная. Он подчеркнул, что в результате близости линии боевого соприкосновения на российские позиции долетают практически все виды снарядов украинских боевиков. Поэтому системы противовоздушной обороны на данном участке работают бесперебойно.