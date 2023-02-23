Как следует из приказа украинского министра обороны Алексея Резникова, сотрудники военкомата из четырех регионов Украины будут отправлены на фронт. Фото официального документа украинского министерства обороны опубликовал в своем Телеграм-канале военный эксперт и бывший подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, данный документ ему передали его собственные проверенные источники. В опубликованном приказе говорится о том, что на базе сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки Ровенской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областей должны быть сформированы сводные группы численностью до 120 человек каждая, с целью качественного комплектования подразделений для выполнения боевых задач на линии фронта.

Сводные группы должны быть включены в состав сухопутных войск ВСУ и командированы на передовую в подразделения с низким уровнем укомплектованности личного состава. При этом военнослужащие, получившие ранения или увечья группы «Г», будут назначены на освободившиеся должности в военкоматах.