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Сенатор США Митч Макконнел заявил о том, что вопрос о принятии Украины в НАТО по ускоренной процедуре выходит за рамки сегодняшнего конфликта и безопасности в Европе. Он считает, что первоочередным вопросом является прекращение боевых действий на территории Украины.

Макконнел также отметил, что нынешний конфликт стал отправной точкой для существенных последствий и геополитических изменений в азиатском регионе. Он напомнил, что министр обороны США недавно совершил визит на Филиппины. Также он обратил внимание и на тот факт, что Япония в настоящий момент полностью пересмотрела свою поствоенную роль в мире.

Также американский сенатор добавил, что он выступает за передачу вооруженным силам Украины истребителей F-16. Данное заявление он сделал в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. После чего он добавил, что Соединенные Штаты Америки должны предоставить Украине все необходимое для обеспечения победы Украины над Россией.

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