Командованию ВСУ стоит помнить, что русскими полководцами во всех боях использовалась военная хитрость для обмана противника. Об этом решил вспомнить экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

По его словам, знаменитый русский полководец Александр Суворов в боевых сражениях использовал отвлекающие маневры, помогающие ему выигрывать главные сражения. Так, большое количество стрелков выставлялось в авангарде и создавало дымовую завесу. И под прикрытием дыма, у русских войск появлялась возможность нанести главный удар. А противник в это время был сбит с толку и не мог определить нужное направление.

Макгрегор предположил, что в случае применения ВС России похожей тактики, украинская армия окажется в ловушке. Прикрываясь артиллерийским огнем, российские военные могут пойти на подобную хитрость, ведь тогда ВСУ не будут знать, с какой стороны ожидать атаку. В таком случае ВС России смогут нанести противнику сокрушительный удар.