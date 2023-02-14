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РИА Новости опубликовали в своем материале комментарий военного эксперта Алексея Леонкова о замеченных в небе над КНР неопознанных воздушных объектах. По его словам, судя по опубликованному видео, можно предположить, что высоко в небе военный самолет отстреливал тепловые ловушки во время прямолинейного движения.

Напомним, что в Сети были опубликованы кадры с неопознанными светящимися воздушными объектами, которые были сняты в небе над китайской провинцией Хэйлунцзян недалеко от границы с Россией. Жители города Цицикар смогли записать на видео расположенную высоко в небе цепочку прямолинейных светящихся точек, которые вспыхивали вдоль прямолинейной траектории.

Военный эксперт Леонков предполагает, что судя по характерным ярким вспышкам и постепенному их затуханию, можно предположить, что это следы работы тепловых ловушек, отбрасываемых боевым самолетом высоко в небе. Вполне возможно, что данное явление было частью военных учений китайской авиации, предположил Леонков.

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