Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время своего интервью для телевизионного канала «Россия 24» рассказал о противоречивой политике Киева и его западных кураторов, целях СВО и взаимоотношениях Москвы со своими союзными государствами.

Лавров заявил, что поставки новых видов вооружений киевскому режиму вызовут встречную реакцию Москвы. Это приведет к еще большей эскалации конфликта в зоне СВО. По его словам, чем большего радиуса действия оружие будет поставлено ВСУ, тем дальше будет отодвинута линия фронта от границ Российской Федерации.

Министр иностранных дел отметил, что в настоящий момент Запад рассматривает Молдавию в качестве «новой Украины», потому что у власти находится президент, который всеми силами стремится вступить в НАТО. Также, по словам Лаврова, Запад пытался повторить данный сценарий с Грузией, однако это сделать не удалось, так как грузинское правительство прежде всего руководствуется интересом своего народа, а не выгодой западных элит.