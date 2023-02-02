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Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в своем интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что он всегда выступает за мир. Политик придерживается философии: «хочешь мира – будь готов всегда себя защищать».

Лавров отметил, что не разделяет знаменитое высказывание (изречение приписывают римскому историку Корнелию Непоту – ред): «Хочешь мира – готовься к войне». По его мнению, необходимо всегда выступать за мир, но при этом обязательно нужно уметь себя защитить.

Министр иностранных дел высказал свое мнение о том, что в сложившейся ситуации Россия наоборот окрепнет и будет способна в любой ситуации «эффективно себя защищать».

Напомним, что президент РФ неоднократно говорил о необходимости собственной защиты: «то, что нам приходится защищать себя, бороться — это очевидные вещи». C 24 февраля по приказу Владимира Путина российская армия начала проведение специальной военной операции на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса.

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