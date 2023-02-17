В четверг 16 февраля 2023 года Сейм Латвии одобрил в окончательном чтении поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины. Согласно внесенным изменениям теперь разрешается передавать Украине принадлежащие государству транспортные средства, в том числе и автомобили, которые были изъяты за вождение в нетрезвом виде. Данная информация была опубликована порталом Delfi со ссылкой на агентство LETA.

Председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис заявил, что ранее государство могло только продавать, сдавать на переработку или разбирать на запчасти автомобили, которые были конфискованы у пьяных водителей. Однако, по его словам, в настоящее время данные транспортные средства могут принести большую пользу для народа Украины.

Согласно поправкам, внесенным в законопроект, решение о передаче транспортного средства в каждом конкретном случае будет принимать кабмин Латвии. При этом процесс передачи автомобилей будет реализован через организацию, сотрудничающую с украинскими властями, а также получившую конкретный запрос.