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Всего 1740 метров осталось пройти подразделениям ЧВК «Вагнер» от передовой до центра Бахмута (до «декоммунизации» – Артемовск), сообщает РИА Новости со ссылкой на командира одного из взводов.

Источник сообщил, что украинские войска пока не прекратили сопротивление, однако перешли к отступлению. Они видят стремительное продвижение «Группы Вагнера», что снижает их боевой дух.

Бой и городской черте продолжаются. ВСУ постоянно получают подкрепление из мобилизованных новобранцев, которые хоть и не имеют опыта боевых действий, но все же замедляют наступление российских войск за счет численного превосходства.

Напомним, ранее сообщалось о подрыве украинскими боевиками дамбы в северной части Артемовска, из-за которого началось подтопление нижних улиц.

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