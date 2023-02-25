На искусственном пруду Северный ставок, который был создан в ходе строительства Северодонецкой железной дороги, украинские ВС подорвали дамбу. Они надеются таким образом приостановить наступление российских войск на Артемовск.

Из-за плюсовой температуры вода из пруда уже ушла и постепенно затапливает нижние улицы и район Ступки. Местные жители, которые все еще остаются в Бахмуте, уверены, что воды будет очень много.

Водоем на севере города был выбран украинскими боевиками, так как именно с этого направления сейчас осуществляется стремительное наступление российских войск. Они близки к полному окружению Артемовска, однако ВСУ все еще оказывают отчаянное сопротивление, игнорируя колоссальные ежедневные потери.