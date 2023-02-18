Как сообщает издание «Российская газета» в своем материале, российские военнослужащие в феврале 2023 года во время боевых действий в окрестностях Авдеевки, Водяного и Опытного захватили большое количество натовского стрелкового оружия в качестве трофеев после уничтожения позиций ВСУ.

Командир роты Первой Славянской бригады ВС РФ с позывным «Дэн» показал захваченный арсенал натовского вооружения, который был получен за последние пару недель. По его словам, раньше такого количества стрелкового оружия стран НАТО в рядах украинской армии не наблюдалось.

Среди захваченных стрелковых систем присутствует бельгийская штурмовая винтовка FN SCAR калибра 5,56х45мм, бельгийские пулеметы FN MAG с калибром 7,62х51, ручные гранаты производства США и другие образцы стрелкового вооружения.

По словам командира с позывным «Дэн», натовское оружие обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, однако очень требовательно к обслуживанию. Например, штурмовую винтовку FN SCAR очень сложно почистить в полевых условиях.