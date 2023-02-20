Командир группы спецназа с позывным «Злой» рассказал о сложной ситуации в Энергодаре. Он отметил, что положение и в городе, и в его окрестностях достаточно напряженное, так как украинская сторона регулярно совершает обстрел территории.

Так как линия соприкосновения с позициями вооруженных сил Украины находится всего в пяти километрах от Энергодара, то прилеты происходят регулярно. Город относится к «красной зоне», так как напряженная обстановка не проходит. «Злой» подчеркнул, что украинские боевики ведут огонь по населенному пункту и его окрестностям из артиллерии. Также ВСУ регулярно отправляют беспилотники с боеприпасами и пытаются их сбрасывать на позиции российских военных.

Военнослужащие ВС РФ защищают Энергодар от атак со стороны ВСУ и уверенно держат свои позиции. По словам командира спецназа, прямых столкновений с противником нет. Происходят только арт-дуэли.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ свершили обстрел пригорода Энергодара. К счастью, Запорожская АЭС не пострадала.