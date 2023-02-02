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Пресс-служба Росгвардии рассказала об очень эффективном методе борьбы с окопавшимися военнослужащими вооруженных сил Украины на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции.

Сообщается, что подразделение спецназа Росгвардии успешно применяет тактику кочующих минометных расчетов для ликвидации подразделений украинской армии на территории Луганской Народной Республики.

Применение тактики кочующего минометного расчета хорошо зарекомендовала себя в борьбе с артиллерийскими орудиями, бронетехникой и хорошо окопавшимся противником. Причем эффективность применения миномета во многом зависит от использования беспилотных летательных аппаратов, которые позволяют вести корректировку огня.

Пресс-служба сообщает, что кочующий миномет доставляют на позицию на бронемашине пехоты, после чего бойцы спецназа делают первый, так называемый «усадочный» выстрел, после чего порядка десяти мин 120-го калибра ложатся точно в цель. После стрельбы миномет перевозят на другую позицию, так как в небе постоянно находятся разведывательные дроны противника.

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