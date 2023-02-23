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Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, власти Китая уверенными шагами движутся к полному технологическому суверенитету своей страны. Россия может перенять успешный опыт своего восточного соседа.

Китайские власти разработали национальный план по обходу американских санкций в сфере полупроводников, чтобы обеспечить себе преимущество в технологической гонке с Вашингтоном. Китайские ученые Ло Цзюньвэй и Ли Шушэнь опубликовали научную статью, посвященную развитию индустрии микрочипов. Работа китайских ученых во многом перекликается с планом Си Цзиньпиня, призвавшего увеличить фундаментальные исследования в данной сфере.

В настоящий момент Китай способен выпускать до 1 миллиарда микрочипов в сутки, а уровень локализации производства составляет примерно 30%. Данные показатели пока не могут обеспечить должный уровень технологического суверенитета Китая. При этом США пытаются еще больше замедлить данный процесс. Еще в 2020 году Дональд Трамп ввел санкции в отношении главных китайских компаний, занимающихся разработкой микрочипов.

Также США ограничили экспорт высокотехнологичной продукции на территорию КНР. Администрация президента США заключила договор с Японией и Нидерландами об ограничении поставок в Китай оборудования для создания микрочипов и процессоров для систем ИИ. Поэтому министр промышленности и информатизации КНР Цзинь Чжуанлунв своей колонке, опубликованной в главном журнале Коммунистической партии Китая, написал, что национальная промышленность должна научиться производить абсолютно все – от зубных щеток до двигателей реактивных самолетов.

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