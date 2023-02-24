Власти Китая представили документ с предложениями, которые должны помочь урегулировать украинский конфликт. Основное положение в нем – это необходимость как можно быстрее возобновить мирные переговоры между властями Москвы и Киева.

В документе говорится, что в вооруженных конфликтах победителей не бывает. Важно, чтобы все стороны сохраняли сдержанность и действовали рационально. Поэтому сейчас все страны должны поддержать Россию и Украину и помочь им сделать шаги навстречу друг другу.

Также в документе, представленном китайским МИД, отмечается, что важно последовательно идти к деэскалации и полностью прекратить боевые действия на территории Украины.

Документ находится на официальном портале китайского МИД. Всего в него входит 12 пунктов, которые должны помочь завершить конфликт и восстановить Украину.