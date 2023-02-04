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Инцидент с китайским аэростатом, который обнаружили над Соединенными Штатами Америки, вызван исключительно форс-мажорными обстоятельствами. Об этом заявили в китайском МИД после того, как Энтони Блинкен, госсекретарь Соединенных Штатов, отказался ехать в Пекин.

В ведомстве КНР уверили, что это полная случайность.

Ранее в Пентагоне сообщили, что над Америкой обнаружен воздушный разведывательный шар. Он летел в направлении штата Монтана через Канаду со стороны Алеутских островов.

Военные Соединенных Штатов заявили, что шар является китайским. Но аэростат решили не сбивать, так как был высок риск его падения в жилые районы. При этом конгрессвумэн Марджори Тейлор Грин заявила, что зонд является шпионским и потребовала от Байдена, чтобы аэростат в небе был немедленно сбит.

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