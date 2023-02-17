Киайтская газета South China Morning Post опубликовала жуткую историю о том, как житель городского округа Мяньян, провинция Сычуань убил своего собственного ребенка самурайским мечом. Отмечается, что поводом стали плохие оценки мальчика в школе.

Ян Цзюньмин воспитывал 13-летнего сына в одиночку, так как развелся со своей женой. Во время родительского собрания, учителями было акцентировано внимание на плохой успеваемости подростка в школе. Отец очень разозлился на сына и в порыве гнева ударил его самурайским мечом.

Ребенок получил ранение в области живота, длиной 10 см. Когда мужчина осознал, что совершил, он сразу же вызвал скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где провели срочную операцию, однако мальчик умер от потери крови.

Суд приговорил мужчину к 12 годам заключения. В свое оправдание Цзюньмин сказал только то, что он не хотел совершать убийство, а лишь желал напугать сына. Сообщается, что мужчина коллекционировал самурайские мечи. Орудие убийства было куплено в интернет-магазине в качестве сувенира.