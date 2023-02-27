Население города Артемовск, проживающее в районах еще подконтрольных украинским вооруженным силам, почти полностью лишено доступа к медицинскому обслуживанию. Об этом в материале РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, доступ к медицинской помощи почти в полном объеме сохраняется у военнослужащих украинской армии, чего нельзя сказать про мирное население Артемовска. Также Кимаковский напомнил об угрозе начала эпидемии инфекционных заболеваний в населенном пункте, которая может начаться из-за подрыва украинскими бойцами дамбы. Более того, у гражданского населения Артемовска возникнут проблемы с доступом к продовольствию из-за подтопления местности.

Напомним, что 25 февраля солдаты ВСУ заложили взрывчатку на дамбе в Артемовск и взорвали ее. После этого стало известно о подтоплении частного сектора вместе с подвалами, где мирные жители города могли прятаться от артиллерийских обстрелов.