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Население города Артемовск, проживающее в районах еще подконтрольных украинским вооруженным силам, почти полностью лишено доступа к медицинскому обслуживанию. Об этом в материале РИА Новости сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, доступ к медицинской помощи почти в полном объеме сохраняется у военнослужащих украинской армии, чего нельзя сказать про мирное население Артемовска. Также Кимаковский напомнил об угрозе начала эпидемии инфекционных заболеваний в населенном пункте, которая может начаться из-за подрыва украинскими бойцами дамбы. Более того, у гражданского населения Артемовска возникнут проблемы с доступом к продовольствию из-за подтопления местности.

Напомним, что 25 февраля солдаты ВСУ заложили взрывчатку на дамбе в Артемовск и взорвали ее. После этого стало известно о подтоплении частного сектора вместе с подвалами, где мирные жители города могли прятаться от артиллерийских обстрелов.

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