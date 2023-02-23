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Китайские таможенники решили максимально смягчить контроль на границе за группой товаров двойного назначения для России. При этом китайские поставщики заявили о дополнительном снижении цен для россиян 22-23 февраля. По словам известного политолога Якова Кедми, такие шаги Китая свидетельствуют о том, что Пекин решил полноценно поддержать Российскую Федерацию.

Политолог уверен, что Запад не захотел услышать заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности. По этой причине руководство Китая решило изменить свою политику.

Кедми предполагает, что Китай будет оказывать непосредственную поддержку России в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, вооруженные силы Китая и России используют артиллерийские снаряды единого калибра для артиллерии и минометов. Поэтому нехватка боеприпасов российской армии в зоне спецоперации, по мнению политолога, не угрожает.

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