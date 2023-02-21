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Как сообщает в своем материале РИА Новости, советская межконтинентальная баллистическая ракета Р-36М, превосходя по своей разрушительной мощности любой американский аналог того времени, держала в страхе Вашингтон на протяжении не одного десятилетия. По этой причине на Западе даже придумали советской ракете зловещее прозвище «Сатана».

В далеком 1969 году в КБ «Южное» были начаты работы по созданию новой баллистической ракеты, которая должна была превосходить свою предшественницу по точности в три раза, по боеготовности – в четыре раза, по защищенности пусковой установки – в пятнадцать раз и по энергетическим возможностям – в полтора раза.

В итоге была разработана двухступенчатая жидкостная баллистическая ракета Р-36М по схеме «тандем» с последовательным расположением ступеней. При этом головная часть ракеты имела три варианта исполнения. Первый – представлял собой легкий моноблок мощностью 8 мегатонн и предельной дальностью поражения цели в 16 тысяч километров.

Второй вариант укомплектовывался тяжелым моноблоком мощностью в 20 мегатонн и предельной дальностью полета в 11,2 тысяч километров. Боевая часть третьего варианта разделялась на десять боевых блоков мощностью по 400 килотонн каждый. При этом каждый из вариантов исполнения также оснащался комплектом ложных целей для преодоления сил ПВО противника.

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