Как сообщает РИА Новости в своем материале, лидеры Вашингтона и стран Европейского союза так и не пришли к единому мнению, каким результатом должны завершиться боевые действия на территории Украины. Нет четкой позиции по данному вопросу и у стран-участниц Североатлантического альянса.

При этом представители властных структур Украины смотрят на данный конфликт вполне однозначно. Например, Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в своих интервью для западной прессы заявил, что к летку ВСУ захватят Крым, а потом украинская армия разделит Россию на несколько частей и введет внешнее управление. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов также видит победу Киева в полном уничтожении России.

Глава Госдепа Энтони Блинкен в своем интервью для Politico заявил, что Соединенные Штаты Америки не рекомендуют украинской армии освобождать Крым военным путем, но оставляют финальное решение за киевскими властями. Председатель комитета начальников штабов генерал Марк Милли выразил тоже считает, что украинским военнослужащим будет «очень и очень непросто» освободить занятые ВС РФ территории.

Как считает Федор Лукьянов, занимающий должность главного редактора журнала «Россия в глобальной политике», позиция европейских и американских лидеров очень похожая. По его словам, одни страны выступают за победу Украины, но рекомендуют перестать давить на Россию, в то время, когда другие хотят добиться не только победы Киева, но и полного разгрома России на поле боя.

Лукьянов уверен, что западные лидеры сами загнали себя в тупик своими действиями. Страны-участницы НАТО продолжают отправлять на территорию Украины оружие, но вместе с этим они не ставят перед ВСУ конечной цели, которую они бы считали успехом, из-за опасений реакции Москвы.