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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы группы «Вагнера» показали эффективность в ведении боевых действий и доказали необходимость частных военных компаний. В своем Телеграм-канале Кадыров написал, что такие профессиональные военнослужащие доказывают необходимость частных военных формирований. Он подчеркнул, что своей работой «музыканты» подвели черту под обсуждениями необходимости ЧВК.

Кадыров отметил, что успехи группы «Вагнера» в зоне специальной военной операции на Украине невероятно радуют его. Он заявил, что именно «вагнеровцы» берут на себя очень тяжелую боевую работу и успешно справляются с ней. Также глава Чечни написал, что после завершения своей работы на госслужбе, он планирует создать собственную частную военную компанию.

Напомним, что Владимир Путин ранее заявил о том, что будет рассмотрен вопрос, касаемо поддержки участников специальной военной операции на Украине как в добровольческих отрядах, так и в частных военных компаниях.

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