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Глава Чеченской Республики написал в своем Телеграм-канале о том, что военнослужащие чеченского подразделения специального назначения «Ахмат» провели генеральную репетицию ликвидации иностранных танков Abrams и Leopard 2 в зоне специальной военной операции.

Кадыров отметил, что военнослужащие спецподразделения «Ахмат» вместе с солдатами 2-й бригады 2-го армейского корпуса смогли уничтожить МТ-ЛБ западного производства в окрестностях населенного пункта Веселое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики.

Глава Чечни написал, что военная техника производства стран НАТО очень красиво горит и взрывается. Кадыров назвал ликвидацию натовской бронемашины генеральной репетицией будущего уничтожения современных западных танков Leopard 2 и Abrams, которые обещали передать киевскому режиму. Лидер Чеченской Республики в заключении написал, что на каждый западный танк найдется российский ПТРК «Корнет».

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