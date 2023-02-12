ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группу граждан России в количестве 39 человек эвакуировали из зоны землетрясения на юго-восточной части Турции. Об этом сообщается в Телеграм-канале российского посольства в Анкаре.

Согласно сообщению иностранного ведомства, граждане РФ, которые проживали и работали неподалеку от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелали вернуться на Родину, 12 февраля были отправлены в Россию. Отмечается, что группа россиян в количестве 39 человек вылетела из аэропорта Аданы.

Сбор и отправка соотечественников из Турции в Россию был организован сотрудниками российского посольства. Самолет был предоставлен компанией «Росатом», которая занимается возведением турецкой АЭС «Аккую».

Напомним, что землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. По словам турецкого лидера, такого сильного землетрясения (магнитуда составила 7.7 баллов) страна не видела с 1939 года. Согласно последним данным, природная катастрофа унесла жизни более 24 тысяч человек.

Вам может понравиться

Бронетранспортер М113 ВСУ был уничтожен выстрелом из противотанковой ракеты бойцами спецназа ДНР

Как сообщает издание «Новости Восточной Лента», продолжаются ожесточенные боевые действия на территории республик Донбасса. Очередные кадры с уничтожением натовской техники вооруженных сил Украины были опубликованы в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры

ВКС России ликвидировали вертолет ВВС Украины Ми-8 на Запорожском направлении

Министерство обороны Российской Федерации сообщило в пятницу о том, что в Запорожской области воздушно-космические силы смогли уничтожить вертолет Ми-8 военно-воздушных сил Украины. Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков

Плохая уборка снега в Петербурге обошлась подрядчикам в 400 тысяч рублей штрафа

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга в ходе проверки с 3 по 9 февраля качества зимней уборки во дворах выписала 17 административных штрафов на общую сумму 400 тысяч рублей. Нарушения были