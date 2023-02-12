Группу граждан России в количестве 39 человек эвакуировали из зоны землетрясения на юго-восточной части Турции. Об этом сообщается в Телеграм-канале российского посольства в Анкаре.

Согласно сообщению иностранного ведомства, граждане РФ, которые проживали и работали неподалеку от зоны землетрясения на юго-востоке Турции и пожелали вернуться на Родину, 12 февраля были отправлены в Россию. Отмечается, что группа россиян в количестве 39 человек вылетела из аэропорта Аданы.

Сбор и отправка соотечественников из Турции в Россию был организован сотрудниками российского посольства. Самолет был предоставлен компанией «Росатом», которая занимается возведением турецкой АЭС «Аккую».

Напомним, что землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. По словам турецкого лидера, такого сильного землетрясения (магнитуда составила 7.7 баллов) страна не видела с 1939 года. Согласно последним данным, природная катастрофа унесла жизни более 24 тысяч человек.