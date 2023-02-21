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Россия приостанавливает свое участие в договоре о СНВ, и в результате представители США лишились возможности наблюдать за нашими ракетами, а также совершать посадку на территории России, рассказывает военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, американцам до этого было все дозволено и Россия находилась в неравноправном положении, поскольку ее самолетам было запрещено летать через ЕС и приземляться в США.

Теперь Путин объявил, что США не смогут летать в Россию и инспектировать наше новое ядерное вооружение. Если «Авангарды» были показаны, то «Сарматы» американцы не увидят.

Литовкин считает, что после приостановки действия договора может быть сохранена практика предупреждения стран о запуске ракет, это позволит предотвратить эксцессы.

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