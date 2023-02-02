Американский институт изучения войны (ISW) на основании заявления президента РФ Владимира Путина о необходимости предотвратить обстрелы Украиной территории России выдал прогноз о “неких рейдах”, которые будут проводиться российскими ВС.

“Рейды”, по мнению аналитиков из США, будут организовываться с территории Белгородской, Курской и Брянской областей. Там сосредоточены крупные подразделения, способные организовывать операции по привлечению внимания противника.

Украинским войскам придется реагировать на активные действия ВС РФ, поэтому они будут сперва рассредоточены, а затем “заперты” в северо-восточной части страны.

Портал “Военное обозрение” отмечает, что “рейды” – это всего лишь фантазия американских экспертов. Но даже если ВС РФ и стали бы их проводить, никаких нарушений или незаконных действий в этом не было бы. Москва имеет полное право защищать свою территорию от агрессивных действий врага, нагло обстреливающего мирные населенные пункты в приграничных регионах.