Испанское правительство заявило, что приняло решение об отправке в Киев нескольких единиц немецких танков Leopard 2A4 после ремонта.

При этом окончательная цифра пока не названа, она будет зависит от того, в каком состоянии находятся 53 танка, которые стоят на хранении в Сарагосе.

Испанское минобороны сейчас договаривается с военной промышленностью о работе по срочному восстановлению боевых машин. В пакет военной помощи Киеву могут войти запасные части для танков Leopard 2A4.

Также Министерство обороны Испании начнет обучение военнослужащих Украины для управления танками, а также подготовку механиков и обслуживающего персонала.

Ранее о поставке 14 танков Leopard 2A4 Зеленскому сообщили власти Германии.